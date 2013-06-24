Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів у середу зустріч з міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Сторони обговорили підтримку та співпрацю у військовій галузі, а також пріоритетні оборонні потреби України.

«Австралія — найбільший донор військової допомоги Україні поза межами НАТО. Загальний обсяг наданої допомоги становить понад 1 мільярд доларів США, з яких 880 мільйонів — військова допомога», — зазначив глава українського уряду.

Важливою темою зустрічі були економічна співпраця та фінансова підтримка нашої держави. Денис Шмигаль подякував Австралії за перерахування 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку.

«Це відкриє для України кредитну лінію на суму 250 мільйонів євро, що допоможе у відновленні та зміцненні нашої стійкості», — зауважив Прем’єр і принагідно закликав австралійський бізнес долучатися до відбудови держави.

За його словами, цінна й підтримка енергетичного сектору.

Пенні Вонг оголосила про внесок Австралії до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 млн доларів США.

Денис Шмигаль акцентував на важливості посилення санкцій проти росії та відзначив рішення австралійського уряду щодо приєднання до ініціативи протидії тіньовому флоту рф.

«Попри значну відстань ми відчуваємо сильну й вагому підтримку, яку Австралія надає Україні від початку російської незаконної агресивної війни», — наголосив Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Під час зустрічі команди Міністерства оборони з делегацією на чолі з Пенні Вонг сторони проаналізували актуальну ситуацію на полі бою та визначили ключові напрями співпраці на 2025 рік. Серед пріоритетів — забезпечення українських воїнів озброєнням і технікою, а також розвиток спільних оборонних проєктів, повідомляє Міноборони.