Уряд Австралії запровадив обмежувальні заходи проти 16 росіян, серед яких коханка путіна, його родичі та три міністри.

Як передає Укрінформ, про це свідчать внесені МЗС Австралії 28 червня дані у Федеральний реєстр законодавствакраїни.

Всього у повий пакет санкцій потрапили 16 громадян росії.

Йдеться, зокрема, про коханку путіна аліну кабаєву, племінника глави рф михайла путіна, його двоюрідні брати ігор і роман путіни та брат колишнього зятя путіна кирила шамалова юрій шамалов.

Влада Австраліїсанкціонувала міністра сільського господарства дмитра патрушеве, міністра транспорту віталія савельєва та міністра будівництва та ЖКГ ірека файзулліна.

У списку також можна знайти уповноважену у справах дітей при президенті росії марію львова-бєлову.

Нагадаємо, МЗС росії опублікувало список зі 120 громадян Австралії, яким заборонено в'їзд до рф «на постійній основі». Персональні санкції росія прийняла«у відповідь на санкції уряду Австралії, які розширюються, що поширюються на все більшу кількість громадян росії - як офіційних осіб і членів їхніх сімей, так і представників ділових кіл і ЗМІ.