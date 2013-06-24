Влада Австралії запроваджує санкції щодо 13 фізічних осіб та організації, причетних до виробництва та поставки безпілотників росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає Укрінформ.

«Австралія ... приєднується до партнерів у запровадженні додаткових цільових фінансових санкцій та заборони на поїздки щодо 13 іранських фізичних осіб та цільових фінансових санкційщодо організації через виробництво і постачання безпілотників у росію», - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що «санкційний список демонструє, що надання матеріальної підтримки рф матиме наслідки для причетних».

Крім того, уряд Австралії запроваджує цілеспрямовані фінансові санкції у “стилі Магнітського” та заборону на поїздки щодо 14 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 14 іранських організацій, причетних до порушень прав людини в Ірані.

Серед них є чотири представники поліції моралі, які відповідальні за арешт, затримання та жорстоке поводження із Махсою Аміні.

Санкції також стосуються високопоставлених співробітників правоохоронних органів, політичних і військових діячів Ірану, зокрема з Корпусу вартових Ісламської революції, причетних до жорстокого придушення протестів після смерті Аміні.

У МЗС Австралії заявили про підтримку українського та іранського народу.

Нагадаємо, 1 лютого уряд Австралії оголосив про додаткові санкції проти Ірану за постачання росії безпілотників.

Іранська поліція моралі затримала 22-річну Махсу Аміні 13 вересня 2022 року у Тегерані за недотримання правил носіння хіджаба. Через три дні стало відомо про її смерть.

Після загибелі дівчини Іраном прокотилася хвиля протестів, які жорстоко придушуються.