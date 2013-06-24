23 грудня відбулась зустріч Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Австрія в Україні Арада Бенкьо. Йшлося про потреби української культурної сфери й мистецької освіти та посилення співпраці між країнами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні багато митців попри війну росії проти України залишаються творити в своїй рідній країні. Вони підтримують українців, адже мистецтво лікує та надихає. Поряд з цим, самі митці також потребують підтримки. Мистецькі проекти – політично та культурно важливі для нас. Одночасно ми дуже чекаємо, що наші артисти, які знайшли прихисток в Австрії, скоро повернуться. Аби професійне мистецтво продовжувало розвиватися ми із вдячністю сприймаємо пропозиції партнерів щодо підтримки української культури», – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр розповів про проєкт 7 українських музеїв Ukraine. Out of blackout. Це виставка тисячоліття української спадщини на провідних майданчиках світу, зокрема, важливо було б провести її і у Австрії.

Олександр Ткаченко також наголосив, що через ситуацію, яка склалася в енергетиці в Україні, українські культурні інституції дуже потребують генераторів для продовження безперебійної роботи театрів, цирків, філармоній.

Йшлося і про захист культурних прав українців, які вимушено перебувають в Австрії. У цьому контексті важлива підтримка проектів, які стосуються: