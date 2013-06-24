23 грудня відбулась зустріч Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Австрія в Україні Арада Бенкьо. Йшлося про потреби української культурної сфери й мистецької освіти та посилення співпраці між країнами. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Сьогодні багато митців попри війну росії проти України залишаються творити в своїй рідній країні. Вони підтримують українців, адже мистецтво лікує та надихає. Поряд з цим, самі митці також потребують підтримки. Мистецькі проекти – політично та культурно важливі для нас. Одночасно ми дуже чекаємо, що наші артисти, які знайшли прихисток в Австрії, скоро повернуться. Аби професійне мистецтво продовжувало розвиватися ми із вдячністю сприймаємо пропозиції партнерів щодо підтримки української культури», – сказав Олександр Ткаченко.
Міністр розповів про проєкт 7 українських музеїв Ukraine. Out of blackout. Це виставка тисячоліття української спадщини на провідних майданчиках світу, зокрема, важливо було б провести її і у Австрії.
Олександр Ткаченко також наголосив, що через ситуацію, яка склалася в енергетиці в Україні, українські культурні інституції дуже потребують генераторів для продовження безперебійної роботи театрів, цирків, філармоній.
Йшлося і про захист культурних прав українців, які вимушено перебувають в Австрії. У цьому контексті важлива підтримка проектів, які стосуються:
- поповнення фондів бібліотек Австрії сучасною українською літературою, передачі україномовної та перекладної української літератури до бібліотек Австрії в рамках проекту «Українська книжкова поличка», який ініційований першою леді України Оленою Зеленською спільно з Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, а також Українським інститутом книги;
- продовження проекту із запровадження україномовних аудіогідів у музеях Австрії;
- співпраці у сфері відновлення пошкодженої нерухомої культурної спадщини;
- стажування українських експертів в Австрії;
- обміну досвідом з питань оцифрування/діджиталізації у сфері культури та культурної спадщини,
- підтримки у питанні протидії незаконному переміщенню культурних цінностей, викрадених з України російськими окупаційними військами;
- популяризації українських медіа за кордоном, наприклад, в готелях;
- співпраці у протидії російській дезінформації та пропаганді.