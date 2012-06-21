В Японії створили перший у світі водонепроникний автомобіль на електротязі. Машина орієнтована на користування пересічними жителями та дає їм змогу їздити в неглибоких водах і навіть плавати.
Про це повідомляє "Bloomberg".
Електромобіль "Fomm" — це компактний автомобіль, розрахований на 4 осіб. Він пересувається завдяки чотирьом змінним батареям. На одному заряді може проїхати 160 кілометрів. Максимальна швидкість авто на суші сягає 80 км/год, у воді — 20 км/год.
Творцем електромобіля-амфібії є Хідео Цурумакі, колишній співробітник корпорації "Toyota", а нині власник компанії "Fomm Corp". Чоловік дуже переймався людськими трагедіями, що спричинили землетрус та цунамі в 2011 році. Через це він вирішив присвятити себе створенню транспорту, який зміг би вберегти життя за умови повторенні такої трагедії.
Масове виробництво електромобіля планують розпочати у грудні 2018 року. Ціна за одиницю сягатиме 5 тисяч доларів.