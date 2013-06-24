«Усі, хто відчуває в собі публіцистичний хист, мають можливість подати свої матеріали на премію ім. Івана Франка. Її Державний комітет телебачення і радіомовлення України присуджує вже майже 20 років», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.

Премія щорічна. Присуджується до дня народження видатного Каменяра – 27 серпня. Розмір заохочення – 10 тисяч гривень.

Премію призначатимуть у чотирьох номінаціях. За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації, кращі телевізійний та радіомовний твори. А ще наукову роботу у галузі інформації.

Свої публіцистичні доробки потрібно відправляти на електронну пошту Держкомтелерадіо iv@comin.gov.ua. До онлайн листа додати клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора. А ще скан-копію паспорта. Й обов’язково – електронну версію свого публіцистичного матеріалу.