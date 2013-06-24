Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками національних меншин і корінних народів України. Участь у цій зустрічі взяли представники азербайджанської, арабської, білоруської, болгарської, вірменської, гагаузької, грецької, грузинської, єврейської, молдовської, німецької, польської, ромської, румунської, турецької, угорської національних спільнот, а також трьох корінних народів: караїмів, кримчаків і кримських татар.

Володимир Зеленський привітав усіх присутніх із Днем міжна-ціональної злагоди і культурного розмаїття, який напередодні Україна відзначала вперше. Президент наголосив, що національні меншини відіграють важливу роль у різних сферах, і подякував за їхній внесок у захист України. Він нагадав, що 27 грудня, під час попередньої зустрічі, обговорювали підготовку Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України, і додав, що цей план уже схвалив Кабінет Міністрів. За словами глави держави, крім розв’язання мовних, освітніх, інфраструктурних питань, також важливо підтримувати всіх українців, які живуть за кордоном, і сприяти поверненню їх додому. Саме для цього було створено Міністерство національної єдності.

«Ланцюжки зв’язків ми вже почали. У нас уже є хаби, де ми могли б об’єднувати всі наші спільноти за кордоном», — сказав Президент. Головний фокус зустрічі — обговорення проблем, які досі потребують розв’язання. Ішлося про імплементацію закону про корінні народи, посилення координації між урядом і нацменшинами, а також освітні та мовні питання.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що важливо вносити до списків обміну полоненими жителів окупованих територій, яких змусили прийняти російське громадянство. Окремо обговорили проблемні питання щодо надання українського громадянства іноземцям, які очікують на нього вже тривалий час. Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що законопроєкт про множинне громадянство вже пройшов перше читання, підготовка до другого читання триває. За його словами, ухвалення закону дасть змогу комплексно розв’язати це питання, повідомляє Офіс Президента.