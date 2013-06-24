Президент США Джо Байден в ході телефонної розмови з лідерами обох партій у Конгресі закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який, зокрема, передбачає виділення допомоги Україні й Ізраїлю.

«Президент обговорив термінову потребу в тому, щоб Палата представників якнайшвидше ухвалила доповнення до закону про національну безпеку», — йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що в телефонній розмові з Байденом взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Також на пресконференції в неділю Шумер закликав Палату представників, де більшість мають республіканці, розглянути раніше схвалене Сенатом доповнення до закону про національну безпеку.

«Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні – це схвалити доповнення (до закону про національну безпеку – ред.) цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це», - сказав він.

Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, оскільки багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні та хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.

Як повідомляв Укрінформ, Майк Джонсон відмовляється вносити на розгляд Палати представників законопроєкт із підтримкою України, ухвалений Сенатом. Натомість він заявив що планує представити свою ініціативу, яка включатиме «деякі важливі нововведення» в тексті.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд дол., 60 млрд з яких – для Києва.

Документ мають схвалити у Палаті представників перед тим, як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Джерело: Укрінформ