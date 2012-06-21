Трагедія сталася у місті Корсунь-Шевченківському на Черкащині, біля занедбаного будівництва. Тут гуляли двоє сусідських підлітків і на них обвалився бетонний балкон. Конструкція вагою з тонну привалила школяра. Рятувати бідолашного збіглися всі сусіди. Олена — одна з перших, хто прибіг на крик дітей. Під величезною бетонною плитою, каже жінка, виднілася лиш голова її 13-тирічного сусіда Влада. Викликали ДСНС і медиків. Але й самі не чекали, склавши руки. Піднімати важку бетонну конструкцію довелося аж удесятьох.
У це важко повірити, але хлопчик якимось дивом вижив. Зараз він у тяжкому стані в реанімації. Як повідомили лікарі, щонайменше три місяці він ще пробуде у лікарні. Стільки ж потрібно на реабілітацію.
За словами корсунчан, цій недобудові понад тридцять років. І вона, наче магнітом, притягує дітей.