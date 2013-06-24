Cпільні двосторонні проєкти обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі. Очільник українського уряду подякував БРРЄ за підписання під час Конференції з питань відновлення в Берліні перших угод за проєктами HOME та Heal Ukraine на суму 200 млн євро. «Ці кошти буде спрямовано на забезпечення житлом людей, які залишилися без даху над головою внаслідок російської агресії, а також на відновлення медичної системи», — зазначив Прем’єр. За його словами, вже є перші результати. За вересень понад 2,2 тисячі родин отримали кошти за сертифікатами на відновлення житла завдяки проєкту HOME. Прем’єр-міністр зауважив, що для уряду України пріоритетні також розмінування, відновлення енергетики і критичної інфраструктури.

«Прагнемо розширити співпрацю з Банком розвитку Ради Європи на громади і підтримку малого та середнього бізнесу», — додав Денис Шмигаль. Глава уряду України подякував БРРЄ за намір відкрити офіс у Києві. За його словами, це свідчить про прагнення розвивати довгострокову співпрацю і реалізовувати нові проєкти в Україні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.