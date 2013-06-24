Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ.

Зауважується, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у лютому 2024 року порівняно з попереднім місяцем (січнем 2024 року) зріс на 17,3%, водночас більш як усемеро перевищує показник за аналогічний період минулого року (за лютий 2023 року).

Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували дев’ять банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

У Нацбанку зазначають, що рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми). Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому четвертий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в м. Київ та Київській області - 357 договорів на загальну суму 631,4 млн грн (48,5% від загального обсягу), Львівській (51 договір на 99,6 млн грн), Одеській (46 на 71,9 млн грн) та Вінницькій (35 на 50,9 млн грн) областях.

Джерело: Укрінформ