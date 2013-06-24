Національний банк ухвалив комплекс рішень для стимулювання залученості банківського сектору до фінансування проєктів з відбудови економіки країни. Ці кроки здійснено на виконання Стратегії з розвитку кредитування, яку розробив Національний банк спільно з Міністерством фінансів та Міністерством економіки і схвалила Рада з фінансової стабільності 6 червня 2024 року.
Ключова ціль стратегії — активізація кредитної підтримки банківським сектором відновлення пріоритетних галузей економіки в умовах воєнного стану. Упровадження визначених стратегією заходів стає не лише пріоритетним завданням, а й необхідністю для зміцнення фінансової безпеки нашої країни. Стратегію розробляли та реалізовуватимуть в умовах макрофінансової стабільності як наслідок зокрема ефективних регуляторних вимог до банків. Успішність її реалізації значною мірою залежить від координованості дій та ефективності рішень усіх учасників, повідомляє Нацбанк.
На думку Прем’єрміністра Дениса Шмигаля, НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. За його словами, потенціал банків щодо нарощення кредитного портфеля збільшується в півтора раза.