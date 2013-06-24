Національний банк ухвалив комплекс рішень для стимулювання залученості банківського сектору до фінансування проєктів з відбудови економіки країни. Ці кроки здійснено на виконання Стратегії з розвитку кредитування, яку розробив Національний банк спільно з Міністерством фінансів та Міністерством економіки і схвалила Рада з фінансової стабільності 6 червня 2024 року.

Ключова ціль стратегії — активізація кредитної підтримки банківським сектором відновлення пріоритетних галузей економіки в умовах воєнного стану. Упровадження визначених стратегією заходів стає не лише пріоритетним завданням, а й необхідністю для зміцнення фінансової безпеки нашої країни. Стратегію розробляли та реалізовуватимуть в умовах макрофінансової стабільності як наслідок зокрема ефективних регуляторних вимог до банків. Успішність її реалізації значною мірою залежить від координованості дій та ефективності рішень усіх учасників, повідомляє Нацбанк.

На думку Прем’єр­міністра Дениса Шмигаля, НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. За його словами, потенціал банків щодо нарощення кредитного портфеля збільшується в півтора раза.