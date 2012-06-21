Нарешті жителі Сміли, що на Черкащині, зітхнули з полегшенням: батареї у квартирах почали нагріватися. Газета «Урядовий кур’єр» уже тричі впродовж останніх двох місяців порушувала цю проблему (20 жовтня, 3 та 18 листопада). Щоправда, для цього слід було пережити численні засідання у міськвиконкомі, оголошення в місті надзвичайної ситуації, масові протести городян проти тих, хто зволікає з підключенням котелень до газопостачання, відставку виконувача обов’язків міського голови Віктора Федоренка, який потім наклав вето на рішення депутатів про дострокове припинення його повноважень.

Як повідомляє теплопостачальне підприємство «Сміла Енергоінвест», нині працюють усі котельні, які перебувають у його підпорядкуванні. Щоправда, й тут не обійшлося без звинувачень міської влади в «популізмі і маніпулюванні, які призвели до зриву початку цьогорічного опалювального сезону». Але хто ж винен насправді?

Як розповів заступник голови Черкаської облдержадміністрації Сергій Овчаренко, усі два десятки котелень «Сміла Енергоінвест» працюють. За його словами, є 490 тисяч кубічних метрів газу. Цього вистачить приблизно на 20 днів. Це газ не від НАК «Нафтогаз України», а від трейдера для бюджетних організацій. Ситуація така: для бюджетних організацій можна використовувати лише газ від трейдерів, а для населення — лише від «Нафтогазу». На кожній гілці, куди поширюється теплоносій, є бюджетна організація. А якщо підприємство має відповідні номінації, то не має права не ввімкнути котельню і не опалювати бюджетну організацію.

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Чому цього не було зроблено раніше? Бо в підприємства «Сміла Енергоінвест» бракувало коштів на купівлю газу від трейдера. Тепер і свої кошти знайшли, і бюджетні організації швидше проплатили. Нині підприємство зобов’язане знайти кошти, щоб кредитуватися в НАК «Нафтогаз України». Сподіваються, до нового року в Смілі проблем не буде. Крім того, підприємство заощадило чимало газу, бо місяць не опалювало місто. Ці нюанси в підрахунках мала б з’ясувати місцева влада, однак там сваряться.

Проте, як відомо, з настанням січня зима не закінчується. Як же вирішуватимуть питання теплопостачання у Смілі до кінця зими, поки що не зовсім зрозуміло.

Як прокоментував ситуацію з опаленням міста один з жителів Василь Романенко, вона туманна. Скільки поламано списів, проведено засідань, зустрічей, паперів написано, судів пройдено, мітингів і віч. Але думка громади, вочевидь, нікого не цікавить. Жителі міста більше не довіряють «Сміла Енергоінвесту», потрібне не приватне, а комунальне підприємство. Але верхи сказали: «Енергоінвест — і крапка!» Байдуже, що на цю організацію завели кримінальні справи, сміляни не хочуть з нею співпрацювати, потрібно лише вольове рішення керівників вищого рангу — і в місті запрацює власне комунальне підприємство.

Дуже шкода, але цю битву громада програла. І винна в цьому (ніде правди діти) місцева влада, яка чомусь занадто пізно всерйоз перейнялася проблемою забезпечення теплом.