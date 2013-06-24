Уряд затвердив порядок безперервних виплат грошової компенсації вартості бейбі-бокса. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, яку розробило Мінсоцполітики, батьки можуть і надалі отримувати одноразові виплати замість натуральної допомоги. «Державна програма «Пакунок малюка» спрямована саме на те, щоб полегшити адаптаційний період. І що важливо, у батьків є вибір: або взяти бейбі-бокс з усім необхідним для перших місяців життя дитини, або отримати грошову компенсацію», — наголосив голова Державної служби України у справах дітейПетро Добромільський.Витратити кошти можна в 12,5 тисячі закладів торгівлі, які внесено до реєстру учасників проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Раніше виплату коштів здійснювали лише через спеціальні рахунки в ПриватБанку. Тепер батьки матимуть змогу обирати будь-який з уповноважених банків, які братимуть участь у програмі. Перелік цих установ регулярно оновлюватиме Державна служба України у справах дітей.Також для батьків та новонароджених доступна натуральна допомога «Пакунок малюка». Це понад 50 якісних дитячих речей, повідомляє Державна служба України у справах дітей.