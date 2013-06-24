Міжнародна Федерація Бджільницьких Асоціацій Апімондія проводить свій 47 Конгрес на теренах Туреччини в останні дні серпня 2022 р.

Бджолярі різних країн світу впродовж 3 років готувалися їхати на свій форум в росію. В Уфі мав відбутися 47 Конгрес Апімондії. За графіком це мало статися ще в 2021 р.. Але форум був перенесений на 2022 р. у зв’язку з пандемією COVID-19 і подія планувалася на 5-10 вересня 2022 р.

Але українські бджолярі ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України» 26 лютого 2022 р. направили Звернення до Президента Апімондії, до Віце – Президента Апімондії, до Генерального секретаря Апімондії, до Президентів Постійних Наукових комісій Апімонді, до всіх лідерів асоціацій бджолярів країн світу - членів Апімондії з вимогою: негайно зупинити всі заходи щодо підготовки і проведення 5-10 вересня 2022 р. 47 Міжнародного Конгресу Апімондії в росії, у зв’язку з тим що, міжнародна реклама російської федерації в умовах широкомасштабної військової агресії російської федерації в Україні, недопустима! Вимога «Всеукраїнського Братства Бджолярів України» була аргументованою і чіткою - скасувати проведення 5 -10 вересня 2022 р. 47 Міжнародного Конгресу Апімондії в російській федерації.

ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України» вела чисельні переговори з багатьма асоціаціями бджолярів країн світу, що є членами Апімондії, отримала листи підтримки від них! І як результат - 6 березня 2022 р. Апімондія офіційно оголосила про скасування проведення в російській федерації 5 -10 вересня 2022 р. 47 Міжнародного Конгресу Апімондії. Це перемога!

«Всеукраїнське Братство Бджолярів України» з 2005 року представляє бджільництво України вже на 7 Конгресах Апімондії та на міжнародних заходах у Греції, Великобританії, Італії, Німеччині, Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Сербії, Молдові, Казахстані, Південній Кореї, Канаді, Австралії, Ірландії, Аргентині, Бельгії, Туреччині. У 2013 р. організація провела 43 Конгрес Апімондії в Києві, прийнявши 9000 делегатів із 115 країн світу всіх континентів.

Скасувавши проведення 47 Конгресу в росії, Апімондія проводить свій 47 Конгрес самостійно в Стамбулі (Туреччина) 24 -28 серпня 2022 р.

ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України» не приймає безпосередню участь в ці серпневі дні 2022 р. в роботі 47 Конгресу Апімондії. Голова Правління Васильківська Т.: «В Україні йде війна, ми не можемо в цей важкий час витрачати ані жодної копійки на поїздки. Ми не можемо дозволити собі будь які витрати що не пов’язані з допомогою пасічникам під час війни. Тому всю підтримку від різних організацій світу, як фінансову так і матеріальну, ми направляємо на реалізацію нашої Програми «Допомога на бджолиних крильцях», щоби допомогти українським бджолярам та членам їх сімей, які постраждали від бойових дій».