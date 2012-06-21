Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
З початком весняних польових робіт знову, вже котрий рік поспіль, у бджолярів настає біда — аграрії, вносячи агрохімікати, заодно і труять бджіл. Від цього лише з початку нинішнього року загинули бджоли у пасічників Хмельницької, Тернопільської, Запорізької, Кіровоградської, Рівненської, Чернігівської та Київської областей.
Відповідні звернення потерпілі подали до Держпродспоживслужби та поліції. Зразки хімікатів, використаних аграріями, передано на аналіз до лабораторії. Результати аналізу показали те, на що і слід було очікувати. Експерти, як завжди, зауважили — потрава трапляється через те, що багато які сільгоспвиробники замість якісних сертифікованих хімікатів застосовують дешевші, сумнівного походження, що містять шкідливі речовини, а то й взагалі використовують фальсифікат.
Так сталося і цього року. Завідувач лабораторії Токсикологічного дослідницько-випробувального центру фізико-хімічного аналізу Алла Гринько зазначає: майже 70% агрохімії на вітчизняному ринку — фальсифікат під маркою відомих виробників.
Те саме стосується зокрема й протруйників, якими обробляють насіння перед сівбою, аби запобігти хворобам посівів. Результати аналізів показали, що лише п’ята частина бджіл загинула від пестицидів, решта — саме через протруйники. А найгірше те, що агрохімікати часто-густо містять отруйні речовини, не зазначені виробником.
Додатковим чинником, що сприяв загибелі комах, стали пилові бурі, що спостерігалися у низці регіонів України на початку весни. Причому, зауважують токсикологи, бджолі навіть не обов’язково споживати нектар чи пилок з отруєної рослини — досить, аби під час пилової бурі отрута потрапила їй на крильця та лапки. Залітаючи до вулика, така бджола приносить із собою отруту для багатьох інших.
Тому зрозуміло, чому такий важливий проєкт Закону України «Про захист рослин», пропозиції та зауваження до якого недавно розглядали у Мінекономрозвитку за участі представників громадських організацій бджолярів («УК» від 28.05). З-поміж іншого, законопроєкт регламентує процедури державного контролю у сфері застосування засобів захисту рослин з метою підвищення безпечності.