Бюро економічної безпеки України розпочало процес формування Стратегії інституційного розвитку БЕБ на 2022-2027 року. Наразі відбуваються стратегічні сесії зі співробітниками структурних підрозділів БЕБ, під час яких напрацьовуються стратегічні ініціативи. Напрями розвитку будуть обговорюватися з міжнародними партнерами для активного залучення донорської підтримки та ефективного планування фінансування. З метою належної реалізації Стратегії інституційного розвитку БЕБ на 2022-2027 роки також буде розроблено дорожню мапу. Зазначені документи будуть постійно моніторитися та корегуватися, з огляду на нові ризики, зміни зовнішніх обставин та глобальні тренди. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це, зокрема, йшлося на другому засіданні постійно діючого консультативно-дорадчого органу «Секторальної робочої групи з підтримки розвитку сектору економічної безпеки України». У онлайн засіданні робочої групи брали участь представники міжнародних організацій, іноземних дипломатичних представництв в Україні, а також Секретаріату Кабінету Міністрів України. Учасники обговорили загальні організаційні питання, основні напрями Стратегії інституційного розвитку БЕБ, їх закріплення за можливими донорами. Також було затверджено Секретаріат Секторальної робочої групи. Старшого радника з розслідування фінансових злочинів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Симонаса Мінкевічюса та Директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника було обрано співголовами Секторальної робочої групи з підтримки розвитку сектору економічної безпеки України.

На думку фахівців Бюро, за сприяння міжнародних партнерів БЕБ запровадить системний підхід у превенції та боротьбі з економічними правопорушеннями. “Саме недопущення правопорушення, а не боротьба із проявами – серед основних завдань Бюро, як головного аналітичного органу держави. БЕБ вибудовує співпрацю з міжнародними партнерами на засадах стабільності, відповідальності, прогнозованості та ефективності. Нам важлива підтримка і, головне, спільне бачення шляху розвитку Бюро”, - зазначив керівник Управління міжнародного співробітництва БЕБ Анатолій Александров.

Нагадаємо, Секторальна робоча група була створена в червні 2022 року. Метою діяльності є забезпечення системного підходу до реалізації реформи в секторі економічної безпеки України, на виконання положень Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, підтримки інституційного розвитку БЕБ, впровадження міжнародного досвіду, а також залучення міжнародної технічної допомоги.