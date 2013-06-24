За результатами зустрічі Бюро економічної безпеки України та Європейський інвестиційний банк домовилися створити групу для проведення спільних розслідувань та про підтримку інституційного розвитку БЕБ зі сторони ЄІБ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Крім того, обмін інформацією, досвідом та взаємодія у розслідуваннях були основними темами для обговорення під час зустрічі Директора БЕБ Вадима Мельника, Виконувача обов’язків Генерального інспектора ЄІБ Бернарда Патріка О’Доннелла та представників Департаменту розслідувань ЄІБ.

Співпраця в цьому напрямі є особливо актуальною, оскільки завдяки міжнародним партнерам Україна отримує таку необхідну під час війни фінансову та технічну підтримку. Ще більша підтримка передбачається на відновлення України, і ця допомога має бути захищена.

На початку зустрічі Вадим Мельник розповів про результати аналітичної роботи з превенції необґрунтованого використання та розтрати державних коштів. Так, за 2022 рік аналітики БЕБ упередили розтрату 270 млн грн бюджетних коштів.

За інформацією Алекса Луїса Е. Бун Департамент розслідувань ЄІБ наразі здійснює розслідування у 7 справах, ще 3 на стадії перевірки фактів та підготовки матеріалів. Більшість з них пов’язані з державними закупівлями. І це один з реальних напрямів для подальшої співпраці.

«В роботі БЕБ та Департаменту розслідувань ЄІБ є багато спільного. Моделі організації роботи, базуються на ризик-орієнтованому підході та аналітиці. Але ЄІБ має більш потужні ресурси, яких наразі не вистачає БЕБ. Це стосується як інформації, так і програмного забезпечення та комунікації з іншими європейськими установами.

Посилення контролю за використанням коштів міжнародних партнерів дозволить ефективно використовувати їх для відбудови України та допоможе залучити ще більше міжнародних інвесторів на засадах довіри та прозорості.

Взаємодія за цими напрямами та паралельна співпраця щодо існуючих розслідувань стане вагомим внеском в нашу економічну безпеку та безумовно покращить імідж України в очах наших міжнародних партнерів», – зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник.

Довідково

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), European Investment Bank (EIB) – фінансова установа Європейського Союзу, що відповідає за цільове використання наданих ним коштів та забезпечує, щоб операції та діяльність, які ним фінансуються, не спричиняли випадки шахрайства, корупції, відмивання коштів, фінансування тероризму.

ЄІБ виступає кредитором та найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. Сфери використання кредитів – передусім енергетика, транспорт і телекомунікації.

У грудні 2019 ЄІБ відкрив новий офіс у Києві. Станом на 31 грудня 2022 року загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає понад 7,5 млрд євро.

Департамент розслідувань ЄІБ також співпрацює з Європейським бюро боротьби із шахрайством (OLAF).