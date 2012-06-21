Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Введення жорстких обмежувальних заходів через поширення коронавірусу згубно вплинуло на шоколадну індустрію Бельгії, чий шоколад має славу найкращого у світі. Щорічно у країні споживається 6 кілограмів шоколаду на душу населення. І значно його частина – під час великодніх свят. Тож продажі цих ласощів стрімко впали саме у той період часу, на який припадає найприбутковіший момент року. Крім цього, через пандемію у Бельгії було закрито чимало цехів з виробництва шоколаду.
Зазвичай у передвеликодні дні вітрини шоколадних крамниць Брюсселя нагадують солодку казку, бо кондитери намагаються вразити покупців своєю майстерністю, виготовляючи з шоколаду всіх кольорів кроликів, курчат, яєчка, цілі композиції з їстівних квітів. Їх охоче розкуповували численні туристи та й самі бельгійці. Окрім цього чимало компаній замовляли святкові солодкі подарунки для своїх співробітників на Великдень. Проте нині більшість офісів закрилися, перевівши своїх співробітників на дистанційну форму роботи.
За словами голови Бельгійської федерації виробників шоколаду Гая Галле, компаніям, які реалізовують свою продукцію через мережі супермаркетів, вдається поки що триматися на плаву. Проте фірми, які торгували своїми виробами у туристичних місцях, ресторанах та в аеропортах «страждають дуже сильно».
Тож цього року у шоколадних крамницях Бельгії порожньо, попри те, що на дверях багатьох з них ще до завершення свята висіли оголошення про знижки від 30 до 50 відсотків. Продавці намагаються гарячково розпродати делікатний товар всесвітньовідомих шоколадних фабрик, закуплений ще до настання пандемії, і підраховують збитки.