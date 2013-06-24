Бельгія бере патронат над Києвом та областю, а також над Черніговом та областю й планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідні меморандуми підписали виконувач обов’язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

“Ми цінуємо потужну військову підтримку Бельгії, яка є надзвичайно важливою для України. Окрема вдячність за важливе рішення Королівства Бельгія долучитися до відновлення Київської та Чернігівської областей. Ці меморандуми спрощують впровадження наших спільних програм та проектів, сприятимуть відновленню, економічному й соціальному розвитку України. Упевнений, що Бельгія буде брати значну роль у відбудові нашої держави”, — заявив Василь Шкураков.

На церемонії був також присутній новопризначений Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

Він наголосив, що це його друга місія в Україні в якості посла, але вже зараз він спостерігає значне розширення співпраці між Україною та Бельгією. Це, на його думку, свідчить про консолідацію зусиль у відновленні України. Посол наголосив, що безпекова угода, яку підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо у травні нинішнього року, є вказівником та основою для посилення нашої співпраці на наступні роки.

Зазначимо, що під час зустрічі був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури, Київською обласною військовою адміністрацією, Київською міською радою та Enabel, а також Меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури, Чернігівською обласною військовою адміністрацією, Чернігівською міською радою та Enabel.

Документи передбачають, що сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об’єкти освіти, охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури. Україна та Бельгія також співпрацюватимуть над посиленням стійкості нашої країни — будувати укриття та запроваджувати резервні системи енергопостачання та опалення. Сторони також домовилися сприяти розвитку партнерських відносин між бельгійськими та українськими представниками. Окремо зазначена підтримка політичних реформ, які відповідають цілям інтеграції України до ЄС.