В Україні офіційно розпочато масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine). Його реалізує уряд Королівства Бельгія через агентство з розвитку Enabel. Бенефіціари проєкту — Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки.

«Це не лише технічна допомога. Проєкт спрямовано на партнерство між Україною та Бельгією у відбудові нашої країни. Основний принцип нашої співпраці — відбудувати краще, ніж було. BE-Relieve Ukraine триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від уряду Бельгії 150 мільйонів євро, які буде спрямовано на відновлення і підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими, а також створення інклюзивного середовища», — зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

Реалізація проєкту охоплюватиме національний рівень і конкретні регіони. Зокрема, серед учасників проєкту — Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.

Головні напрями проєкту: модернізація енергетичної інфраструктури — впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів; охорона здоров’я та соціальний захист — реконструкція медичних закладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги; освіта та працевлаштування — оновлення інфраструктури шкіл і ПТО, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою; підтримка євроінтеграції — сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.

Серед першочергових заходів — передача 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також ремонт об’єктів медичної інфраструктури, повідомляє Мінвідновлення.