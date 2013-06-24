Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-розмову із заступником Державного секретаря США, в.о. спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річардом Вермою. Очільник українського уряду поінформував американську сторону про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок наймасовішої повітряної атаки росії.

«Ворог цілеспрямовано бив по енергетиці. Енергетики роблять усе, щоб відновити електропостачання в домівки українців», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї — це підтримка енергетики. Він зазначив, що Україна готується до важкого опалювального сезону, тому потребує від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Денис Шмигаль наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів рф і спрямування ресурсів для підтримки України.

«Закликаємо партнерів прискорити роботу в цьому напрямі. Розраховуємо на підтримку від США», — зауважив Прем’єр-міністр.

Сторони обговорили довгострокові проєкти і страхування воєнних ризиків. Україна та США продовжують спільну роботу в цих напрямах, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.