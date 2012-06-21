Міністерство охорони здоров’я затвердило Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та Порядок надання первинної медичної допомоги.

Перший визначає правила, за якими українці обиратимуть терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів. Документ обов’язковий для всіх закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

Уже з 2 квітня ми можемо вільно обрати свого лікаря: терапевта для дорослого, педіатра для дитини чи сімейного лікаря для всієї родини. Підписуючи декларацію з обраним лікарем, людина повідомляє державу через Національну службу охорони здоров’я (НСЗУ), що кошти за її обслуговування мають надходити саме до цього медзакладу. Тож фактично декларація — форма заяви. Її не потрібно перепідписувати: декларація діє доти, доки ви не вирішите змінити свого лікаря.

Людина може обирати лікаря в будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Водночас цей медзаклад має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я», бо дані зберігатимуться не в теках чи картонних коробках, а в електронній системі. Ви впізнаєте заклад, де вже можна підписати декларацію, за наліпкою «Тут можна обрати свого лікаря».

Другий документ регламентує роботу терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів, дає чіткий перелік послуг закладів «первинки» й формує нову культуру взаємодії лікаря та пацієнта. Він набуває чинності з 1 липня. А відомчим наказом №504 «Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги» визначено перелік послуг ПМД, вартість яких компенсовуватиме держава через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Так, терапевти, педіатри й сімейні лікарі спостерігатимуть за вашим станом здоров’я (чи станом здоров’я вашої дитини), ставитимуть діагнози та лікуватимуть найпоширеніші хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани. Вони супроводжуватимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами. За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги — лора, ендокринолога, хірурга тощо — чи консультуватиметься з ним щодо вашого лікування.

Ваш лікар також надаватиме невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я, якщо не потрібно екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої меддопомоги.

Важливою буде роль такого лікаря і в запобіганні хворобам. Він вчасно виявить ризики для здоров’я, проконсультує, як поступово позбутись згубних звичок, де знайти додаткову допомогу і перейти на здоровий спосіб життя.

До компетенції лікаря «первинки» віднесено й спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю і окремі послуги паліативної допомоги. Він видасть потрібну довідку, листок непрацездатності, направлення для проходження медико-соціальної експертизи тощо.

Згідно з Порядком, оптимальний обсяг практики для сімейного лікаря становить 1800 пацієнтів, терапевта — 2000, педіатра — 900. Цифри можуть відрізнятися від оптимальних залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території. Наприклад, якщо сімейний лікар працює у селі, де живе 2000 людей, то всі вони зможуть обслуговуватися в нього. Тобто без медичної допомоги не залишиться ніхто.

Ширяться чутки, нібито лікарі виїжджатимуть до хворих. Це не зовсім так, і вирішуватиме це сам терапевт, педіатр чи сімейний лікар, а не пацієнт чи працівники реєстратури. Люди, які насправді потребують домашньої консультації лікаря, не залишаться без допомоги. Пацієнт може телефоном записатись на прийом до лікаря або обґрунтувати потребу викликати фахівця додому, залишивши свої контактні дані. Лікар тепер телефонуватиме пацієнту і обговорюватиме з ним проблему, а також домовлятиметься про час такого візиту в разі потреби.

Раніше, навпаки, пацієнт на власний розсуд оцінював свій стан або стан своєї дитини і вирішував дочекатися лікаря вдома. Зараз лікар на підставі інформації від пацієнта здійснюватиме оцінку ситуації і пропонуватиме оптимальний варіант. Іноді стан пацієнта вимагатиме виклику швидкої (103), а не очікування, поки лікар ПМД прийде до нього.

Ідеться не про екстрену допомогу — служба «швидкої» працюватиме у звичному режимі, запевнили у МОЗ.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»