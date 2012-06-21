Волевиявлення у рамках перших виборів в Лозно-Олександрівській об’єднаній територіальній громаді, де обирали депутатів селищної ради та селищного голову, завершене без суттєвих порушень. Спостерігачі повідомляють, що виборчий процес проходив згідно з чинним законодавством України.
За даними попереднього підрахунку голосів, перші вибори у Троїцькій об’єднаній територіальній громаді завершились впевненою перемогою кандидата від БПП «Солідарність» Демида Палагна. Спостерігачі та журналісти відзначили високу явку виборців: понад 60% олександрівців прийшли на виборчі дільниці. Всього участь у виборах взяли 6730 осіб, з яких 6073, або 90,2%, віддали свої голоси саме за кандидата від БПП.