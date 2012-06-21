«Хто обігріватиме Смілу?» — із таким заголовком 20 жовтня цього року «Урядовий кур’єр» надрукував кореспонденцію, в якій ішлося про те, що початок опалювального сезону ніяк не позначився на великій частині жителів міста Сміли, які й досі змушені жити в холодних квартирах. Залишаються без тепла й міська лікарня та поліклініка, дитячі садки. Міська та обласна влада й досі, на жаль, не змогли змінити ситуацію на краще.
Кілька днів тому в місті оголосили надзвичайну ситуацію. Піти на такий крок міська влада була змушена через брак теплопостачання на основному житловому масиві, який з 2010 року обігрівало ТОВ «Сміла Енергоінвест». Нині тепло подають тільки двом мікрорайонам, яке забезпечують ТОВ «Смілаенергопромтранс» та «Сміла-Тепло-2017».
Тим часом зелене світло подачі тепла для всього міста могло б дати рішення міської ради про гарантії комунальному підприємству «Смілакомунтеплоенерго» на опалювальний період 2017—2018 років, якщо у нього виникнуть борги. Вирішити це питання пробували п’ять разів, однак зібрати необхідну кількість депутатів на позачергову чи чергову сесію так і не вдалося. Останнього разу для кворуму не вистачило двох обранців.
Ситуація й справді критична. Сміла — єдине місто на Черкащині без тепла. Сюди з цього приводу вже двічі приїжджав заступник голови облдержадміністрації Сергій Овчаренко. На депутатських слуханнях у понеділок, 30 жовтня, секретар міської ради Віктор Федоренко вкотре намагався переконати депутатів прийти на сесію, зачитав проект рішення і запропонував внести пропозиції. Активно працює тимчасова комісія, створена рішенням виконавчого комітету. Вона у присутності працівників поліції разом з небайдужими активістами, депутатами, учасниками АТО перевіряє котельні, які перебувають у власності міста.
Як виявилося, в окремих котельнях нема блоків управління та інших частин устаткування. Згадане вище ТОВ «Сміла Енергоінвест», яке на сьогодні має майже 180 мільйонів гривень боргів перед НАК «Нафтогаз України», «Черкасигаз» та іншими структурами, знову намагається увійти в опалювальний сезон, а тому всіляко перешкоджає перевіркам. Хоча ще торік міські депутати ухвалили рішення розірвати договір про співпрацю з компанією. Триває судова тяганина.
Як зауважив на зустрічі з громадою секретар міської ради, в. о. міського голови Віктор Федоренко, міська влада не хоче вішати борги компанії на плечі смілян, які переважно справно платять за спожите тепло. Парадокс у тому, що рівень розрахунків абонентів за спожите тепло у місті сягнув 149%, але проблема забезпечення всіх городян теплом так і лишається нерозв’язаною.
Під час міського віча минулої суботи окремі сміляни закликали розв’язувати проблему кардинальними способами. Громада налаштована рішуче, адже терпець, як кажуть, урвався. Готують чергові акції протесту.
Хоч і запевнило міське керівництво, що другого Алчевська у Смілі не буде, що терпіти залишилося недовго, холодні батареї переконують краще за будь-які запевнення: треба щось робити.
— Уже три роки боремося з ТОВ «Сміла Енергоінвест». Час покласти цьому край, — заявив виконувач обов’язків міського голови Віктор Федоренко. Цю думку підтримують багато жителів Сміли.