Кабінет Міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність 15 постанов. Деякі з них були ухвалені ще в часи УРСР. Рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, з низки постанов Кабінету Міністрів України виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

«Уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лиш ускладнюють роботу бізнесу. Наприклад, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність», – розповів заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Нагадаємо, раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.