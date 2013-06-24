У засіданні Ради безбар’єрності під головуванням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля взяли участь Перша леді України Олена Зеленська, представники Уряду, голови профільних комітетів Верховної Ради, офіційні представники системи ООН, Ради Європи, ВООЗ, USAID та інших міжнародних організацій в Україні, високоповажні посли США, Великої Британії, Канади, Італії, Норвегії, а також представники посольств ЄС та Японії, начальники обласних військових адміністрацій, представники територіальних громад та громадянського суспільства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорювалися практики з впровадження безбар’єрності на рівні місцевих громад. Важливо, щоб міста, села і селища були залучені в державну політику безбар’єрності, розуміли її зміст та завдання, приймали відповідальність і брали участь у її запровадженні.

«Впровадження норм безбар’єрності на рівні територіальних громад та забезпечення доступності міських просторів – надважливе завдання для всіх рівнів влади. Ми підкреслюємо, що розробка усіх документів стратегічного планування на місцевому рівні має відбуватися з фокусом на впровадження та розвиток безбар’єрних рішень. Це вже відображено у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Також ми відновили контроль на об’єктах будівництва щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками державних будівельних норм у частині виконання вимог інклюзивності будівель і споруд», – зазначив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також під час Ради Безбрʼєрності Олександр Кубраков презентував пріоритети створення безбар’єрного простору у територіальних громадах

вийти з помешкання та пересуватись містом: обслуговуватись у лікарні, отримати соціальні виплати, перебувати у безпеці,

бути працевлаштованим;

отримати освітні та соціальні послуги, поїхати до іншого населеного пункту, за потреби евакуюватися;

мати активне дозвілля, займатись спортом, відвідувати заклади культури.

Також за словами Віце-пре’єр-міністра, у 2024 році планується подальший розвиток безбарʼєрності транспортних хабів. Зокрема, продовжиться робота з Київським центральним залізничним вокзалом і аеропортом «Бориспіль», щоб після відкриття він був доступний усім. На вокзалі вже функціонують пристосування для маломобільних груп населення. Також у рамках програми «Безбар’єрна залізниця» Укрзалізниця влітку цього запустила адаптовані під потреби маломобільних груп населення пасажирські вагони.

Ініціатива «Без бар’єрів» започаткована Першою леді України Оленою Зеленською. У 2021 році Уряд схвалив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року. Цього року Уряд затвердив План заходів на 2023–2024 роки з реалізації Стратегії безбар’єрності.

З метою створення безбар’єрного простору при Кабінеті Міністрів було утворено тимчасовий консультативно-дорадчий орган — Раду безбар’єрності. Її діяльність визначається в Положенні про Раду безбар’єрності. Раду очолює Прем’єр-Міністр України, до її роботи залучені: Офіс Президента України (Перша леді України, радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності), 15 Міністерств та ЦОВВ, 24 ОВА, КМВА, територіальні громади, а також — міжнародні та українські експертні організації, представники бізнес спільнот та організацій громадянського суспільства.

Узасіданні Ради безбар’єрності під головуванням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля взяли участь Перша леді України Олена Зеленська, представники Уряду, голови профільних комітетів Верховної Ради, офіційні представники системи ООН, Ради Європи, ВООЗ, USAID та інших міжнародних організацій в Україні, високоповажні посли США, Великої Британії, Канади, Італії, Норвегії, а також представники посольств ЄС та Японії, начальники обласних військових адміністрацій, представники територіальних громад та громадянського суспільства.

Під час зустрічі обговорювалися практики з впровадження безбар’єрності на рівні місцевих громад. Важливо, щоб міста, села і селища були залучені в державну політику безбар’єрності, розуміли її зміст та завдання, приймали відповідальність і брали участь у її запровадженні.

«Впровадження норм безбар’єрності на рівні територіальних громад та забезпечення доступності міських просторів – надважливе завдання для всіх рівнів влади. Ми підкреслюємо, що розробка усіх документів стратегічного планування на місцевому рівні має відбуватися з фокусом на впровадження та розвиток безбар’єрних рішень. Це вже відображено у Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Також ми відновили контроль на об’єктах будівництва щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками державних будівельних норм у частині виконання вимог інклюзивності будівель і споруд», – зазначив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також під час Ради Безбрʼєрності Олександр Кубраков презентував пріоритети створення безбар’єрного простору у територіальних громадах

вийти з помешкання та пересуватись містом: обслуговуватись у лікарні, отримати соціальні виплати, перебувати у безпеці,

бути працевлаштованим;

отримати освітні та соціальні послуги, поїхати до іншого населеного пункту, за потреби евакуюватися;

мати активне дозвілля, займатись спортом, відвідувати заклади культури.

Також за словами Віце-пре’єр-міністра, у 2024 році планується подальший розвиток безбарʼєрності транспортних хабів. Зокрема, продовжиться робота з Київським центральним залізничним вокзалом і аеропортом «Бориспіль», щоб після відкриття він був доступний усім. На вокзалі вже функціонують пристосування для маломобільних груп населення. Також у рамках програми «Безбар’єрна залізниця» Укрзалізниця влітку цього запустила адаптовані під потреби маломобільних груп населення пасажирські вагони.

Ініціатива «Без бар’єрів» започаткована Першою леді України Оленою Зеленською. У 2021 році Уряд схвалив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року. Цього року Уряд затвердив План заходів на 2023–2024 роки з реалізації Стратегії безбар’єрності.

З метою створення безбар’єрного простору при Кабінеті Міністрів було утворено тимчасовий консультативно-дорадчий орган — Раду безбар’єрності. Її діяльність визначається в Положенні про Раду безбар’єрності. Раду очолює Прем’єр-Міністр України, до її роботи залучені: Офіс Президента України (Перша леді України, радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності), 15 Міністерств та ЦОВВ, 24 ОВА, КМВА, територіальні громади, а також — міжнародні та українські експертні організації, представники бізнес спільнот та організацій громадянського суспільства.