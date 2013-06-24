Національний природний парк «Гуцульщина» є учасником міжнародного проекту «Україна: національні парки доступні для людей з інвалідністю», який реалізується у співпраці із польським ландшафтним парком «Пуща Ромінська» та співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У рамках проекту відбулася реконструкція маєтку Святого Миколая, який є одним із найвідвідуваніших місць у нацпарку «Гуцульщина». Тут облаштували безбар’єрний простір для маломобільних груп населення: є спеціальні пандуси та вбиральня. Реалізація проекту важлива для родин, де є особи з інвалідністю. Відвідування нацпарків дозволяє їм соціально адаптуватися, ознайомлюватись з навколишнім світом та разом відпочивати.

«Протягом шести місяців 2024 року нацпарк «Гуцульщина» відвідали майже 4 тисячі туристів, з них до 100 осіб, це люди з інвалідністю. Безбар’єрне середовище у нацпарках та заповідниках — це важливо в умовах сьогодення. Ми працюємо над створенням сучасних еколого-просвітницьких візит-центрів за кращими європейськими практиками, які будуть інклюзивними та пристосованими для людей з інвалідністю. Дякуємо іноземним партнерам за допомогу, яку вони надають у сфері реалізації цих планів», — зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Також, у червні на базі нацпарку «Гуцульщина» відбулась конференція «Покращення доступності заповідних територій для людей з інвалідністю». У ній взяли участь представники польських та українських нацпарків, місцевої влади, соцслужб, освітньої сфери, що займаються питаннями реабілітації і відновлення осіб з інвалідністю.

У рамках проекту «Україна: національні парки доступні для людей з інвалідністю» запланована розробка Методичних рекомендацій, які дозволять уніфікувати та систематизувати зусилля різних установ природно-заповідного фонду у цьому напрямі, підвищити їх доступність для осіб з інвалідністю за рахунок впровадження розроблених пропозицій по всій території України.

«Потреба удосконалювати інфраструктуру парків, еколого-просвітницьких стежок, запроваджувати нові підходи та концепції для повного розкриття реалізованих природоохоронних ініціатив маломобільним категоріям населення є прерогативою сучасного суспільства, адже ці групи вразливіші порівняно з іншими людьми. Безбар’єрний простір у нацпарках — це вимога часу, це те, що потрібно впроваджувати саме сьогодні», — додав Олександр Краснолуцький.