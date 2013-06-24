129 млн грн компенсувала держава роботодавцям за облаштування робочих місць для майже 2000 працевлаштованих людей з інвалідністю 2024 року. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ця програма допомагає бізнесу облаштувати комфортні інклюзивні робочі місця для людей з інвалідністю. 2024 року понад 1500 підприємців скористалися такою можливістю, облаштувавши майже 2000 робочих місць, зокрема придбали спеціальні меблі, устаткування, допоміжні пристрої, як-от підйомники чи пандуси. Держава ж компенсувала бізнесу ці витрати, сумарно інвестувавши в безбар’єрність майже 129 мільйонів гривень», — повідомила Юлія Свириденко.

Компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Середній розмір компенсації 2024 року становив 69 тис. грн.

Роботодавці придбали зокрема спеціалізовані меблі та фурнітуру для працівників із захворюваннями опорно-рухового апарату, тактильні матеріали для обладнання підлоги та сходів, сходові гусеничні підйомники і підіймальні платформи для працівників на кріслі колісному, комп’ютери (ПК, ноутбуки) із вбудованими пристроями захисту очей, спеціалізовані настільні лампи для працівників з порушеннями зору.

Нагадаємо, в серпні 2023 року уряд запровадив програму надання компенсацій роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. За умовами програми сума компенсації з 1 січня 2025 року становить до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи, повідомляє Мінекономіки.