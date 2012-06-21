Насамперед ідеться про внутрішньо переміщених осіб та осіб, які досі лише претендували на отримання такого статусу. Скористатися кваліфікованою правовою допомогою тепер зможуть близько 1 700 000 людей — саме така приблизна кількість зареєстрованих переселенців.
Таку саму соціальну гарантію встановлено для тих, хто претендує на отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатну вторинну правову допомогу ветеранам війни, зокрема учасникам бойових дій (на сьогодні їх приблизно 275 000), іншим особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаватимуть не лише з питань їхнього соціального захисту, як це було до ухвалення змін, а з будь-яких інших.
Також суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для отримання безоплатної вторинної правової допомоги для понад 10 000 000 осіб: по-перше, людина матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів; по-друге, враховуватимуть середньомісячний дохід особи, яка звертається по допомогу, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було досі.
Внесені зміни враховують об’єктивну потребу в забезпеченні доступу до безоплатної правової допомоги особам, які мають дохід, що дорівнює прожитковому мінімуму або навіть більший, проте недостатній для самостійної оплати правових послуг. Крім того, ухвалені зміни зроблять особу незалежною від доходів інших членів сім’ї у питанні звернення по безоплатну правову допомогу. Насамперед це уможливить звернення по таку допомогу осіб, законні інтереси та права яких порушують у сім’ї.
Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їхні структурні підрозділи — бюро правової допомоги. Правові послуги надають адвокати та штатні юристи центрів. Детальну інформацію з питань, пов’язаних з безоплатною правовою допомогою, можна отримати за номером цілодобової телефонної лінії 0-800-213-103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції чи Координаційного центру з надання правової допомоги.