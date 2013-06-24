Уряд продовжить допомагати організовувати безоплатне гаряче харчування для учнів початкової школи з січня 2025 року місцевим громадам. Для цього в Державному бюджеті на наступний рік закладено2,9 мільярда гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти будуть пропорційно розподілені між громадами у формі державної субвенції. Субвенція — це суттєва допомога держави місцевим органам влади в забезпеченні збалансованого харчування для учнів початкових класів.

Нині Міністерство освіти і науки України готує новий Порядок використання субвенції з урахуванням зауважень і коментарів, що виникли під час організації харчування та використання субвенції у 2024 році. Очікуємо, що відповідну Постанову буде ухвалено Кабінетом Міністрів України уже в грудні, щоб з січня 2025-го всі громади могли використати субвенцію на харчування учнів початкової школи.

Окрім цього, Президент України ініціював розширення програми безоплатного харчування, охопивши не тільки учнів 1–4 класів, а й школярів 5–11(12) класів. Це важливо в контексті створення рівних можливостей для всіх дітей. Реалізацію заплановано на 2025–2026 навчальний рік. Це стане важливим кроком в забезпеченні здорового харчування для школярів у всій Україні.

У жовтні 2024 року Уряд спрямував2 мільярди гривень на організацію безоплатного гарячого харчування для початкової школи. Станом на кінець листопада 93% закладів освіти скористалися коштами субвенції та запровадили безоплатне харчування для учнів 1–4 класів.

Довідково про реформу шкільного харчування

Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Цю реформу було ініційовано першою леді Оленою Зеленською для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням у закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.

Здорова і поживна їжа в школах є важливим елементом турботи про добробут дітей в умовах російської агресії та основою для їхнього здорового майбутнього. Збалансоване шкільне харчування дає рівні можливості учням незалежно від того, де вони живуть — у великому місті чи малій громаді.