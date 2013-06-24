Міністерство охорони здоровʼя України спільно з Національною службою здоровʼя України запустило пілотний проект «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Ініціатива реалізується додатково до Програми медичних гарантій, у бюджет на 2024 рік закладено 750 млн грн. Розпорядником коштів є Національна служба здоров’я України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Пілотний проект безоплатного зубопротезування військовослужбовців та ветеранів є соціально-важливою ініціативою. Це необхідний крок, мета якого — подбати про комфортне життя наших військових, їх здоровʼя. Йдеться про практичне втілення політики героїв, над реалізацією якої ми працюємо в уряді. Якісна, доступна, безоплатна медична допомога для тих, хто її потребує — наше ключове завдання», — зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Хто може отримати послугу безоплатно:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

Наразі послуги надаються в 45 медзакладах України, які законтрактовані Національною службою здоровʼя України. Укладання та підписання договорів триває, тож перелік медзакладів розширюватиметься. Учасниками пілотного проекту можуть стати заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Скористатися програмою безоплатного зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг, згідно з постановою уряду, не може перевищувати 14 984 гривні.

Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих учасників пілотного проекту. Попередньо отримавши направлення від лікаря-стоматолога, підготувати пакет копій документів з пред’явленням їх оригіналів та написати заяву.

З детальним переліком документів, послуг та законтрактованими медичними закладами можна ознайомитися на сайті НСЗУ.

У разі виникнення додаткових питань, звертайтеся до операторів контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Довідково

27 лютого 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв постановущодо реалізації пілотного проекту із зубопротезування військових.