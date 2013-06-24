Reskilling Ukraine у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує новий набір на програми перекваліфікації для жінок. У межах програми OnTrack жінки можуть безоплатно опанувати професії водійки вантажного та пасажирського транспорту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Для покращення ситуації на ринку праці ми запровадили низку програм з перенавчання та підвищення кваліфікації. Українці можуть здобути нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні, розширити знання за фахом, отримати додаткові навички та стати більш конкурентоспроможними. Зокрема, разом з нашими партнерами пропонуємо жінкам можливість опанувати професії, в яких вони були традиційно менше представлені, ніж чоловіки. Завдяки програмам від Reskilling Ukraine вже понад три сотні українок пройшли навчання та сіли за кермо автобусів і вантажівок. Цього року здобути професію водійок зможуть ще більше жінок, адже програма OnTrack продовжується», — зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За програмою OnTrack жінки можуть безоплатно здобути професію водійки вантажівки та пасажирського автобуса. Навчання складається з теорії онлайн і практичних занять в одному з трьох міст України: Києві, Кременці або Тернополі. Тривалість навчання — 6 тижнів. Проживання та харчування на час практики забезпечується Reskilling Ukraine.

Вимоги до кандидаток на участь у програмі:

наявність водійського посвідчення категорії B;

досвід водіння не менше 3 років;

мотивація змінити професію.

Кінцевий термін подачі заяв – 15 лютого 2025 року.

Окрім водіння, учасниці програми проходять тренінг з надання першої домедичної допомоги, відвідують компанії та підприємства, глибше знайомлячись з професією водійки.

Проект Reskilling Ukraine реалізується шведською неприбутковою організацією Beredkspalsyftet і спрямований на підтримку професійного розвитку жінок та ветеранів України.