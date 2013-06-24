Тисячі українських дітей повертаються до очного навчання: Міністерство освіти та науки обладнало укриття у садочках та школах по всій країні, задля безпеки учнів під час навчального року. В областях, де цього вимагає безпекова ситуація, — заклади освіти проводитимуть віддалене навчання. Усі державні органи разом з міжнародними партнерами провели посилену підготовку за своїми напрямами діяльності, щоб забезпечити безпечне навчання у приміщеннях, де воно проходитиме; щоб діти незалежно від зміни місця проживання змогли пройти медогляд і отримати усі обовʼязкові щеплення задля уникнення спалахів інфекційних хвороб під час навчання у колективах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Імунопрофілактика від інфекційних захворювань захищає не тільки вакциновану дитину, а й дітей, які через медичні протипоказання не мають щеплень. Кір, кашлюк, ГРВІ поширюються дуже швидко, здатні призвести до спалахів та спричинити ускладнення, особливо якщо дитячий організм не має імунного захисту. Школа та колективи, в яких навчаються діти, має бути безпечним середовищем для всіх учасників навчального процесу. Тому під час оформлення довідки для школи передбачено контроль як з боку лікаря, так і відповідального в навчальному закладі за отриманими щепленнями проти інфекційних хвороб. Всі необхідні вакцини в країні є. В разі якщо рекомендовані щеплення пропущені, наприклад, через переїзд до іншого міста, батькам варто звернутися до сімейного лікаря і надолужити їх. Це питання індивідуального захисту для кожної дитини від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією”, зазначив заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Протипоказання до вакцинації встановлює виключно лікар. Особливо напередодні епідсезону питання імунопрофілактики вимагає посиленої уваги з боку лікарів, освітян та батьків щодо обовʼязкових щеплень, які діти мають отримати за віком та які передбачені Національним календарем профілактичних щеплень. Крім того, для зручності батьків школярів цього року затверджена єдина форма медичної довідкиб яку видає сімейний лікар для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів. Відтепер немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о.

“Хоча нині на перший план вийшла безпечність шкіл, повʼязана з війною, вакцинація і створення колективного імунітету – це ще одна базова умова створення безпечного освітнього середовища. Окрім того, є звʼязок між здоровʼям учнів і ризиком появи освітніх втрат. Щороку десятки учнів у кожній школі пропускають заняття через хвороби, уникнути чого можна було, якби учні були вакциновані. Батьки й вчителі жаліються, що після цього дітям треба кілька тижнів на те, щоб надолужити пропущене навчання та ввійти в робочий режим. Тому вакцинація — це не лише питання охорони здоров'я, а й важлива частина забезпечення якісної освіти для кожної дитини”, - наголосив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Рівень охоплення профілактичними щепленнями в Україні за 7 місяців 2024 року (за даними Центру громадського здоровʼя (ЦГЗ)) проти деяких захворювань не досягає необхідних показників. Зокрема, за перше півріччя 2024 року попри безперебійну наявність вакцин для рутинних щеплень в Україні серед дітей у віці 6 років проти поліомієліту – 42,3%, проти дифтерії та правця – 44,3%, проти кору, епідемічного паротиту та краснухи – 47,7%. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), для досягнення колективного імунітету проти інфекційних захворювань, проти яких на рівні країни передбачена безоплатна обов’язкова вакцинація, цей показник має становити 95%.

“Численні спалахи інфекційних хвороб пов’язані з недостатнім охопленням вакцинацією. Ми бачимо тривожні сигнали про поширення кору в Європі – за минулий рік 46 країн повідомили про значне збільшення випадків захворювання. Уряд України спільно з партнерами доклав значних зусиль, щоб діти продовжували отримувати заплановані щеплення, попри численні виклики, пов’язані з війною, зокрема, постійні атаки на охорону здоров’я, відключення електроенергії та міграцію населення. Ми працюємо над посиленням програми імунізації, забезпеченням безперебійного постачання вакцин, покращенням потужностей для їх зберігання і транспортування, та наданням безперешкодного доступу до послуг з вакцинації. Нехай початок навчального року буде безпечним та успішним для всіх в Україні”, - підкреслив голова Бюро ВООЗ в Україні Доктор Ярно Хабіхт.

Незалежно від того, яку форму навчання для дитини обирають батьки, вони мають подбати про проходження обов’язкових щорічних профілактичних медоглядів та щеплень. Це допоможе вчасно реагувати на можливі проблеми зі здоров’ям.

“ЮНІСЕФ підтримує безпечне очне навчання для дітей, де це можливо організувати, і нагадує, що вакцинація — це справжня турбота про себе та оточуючих. Напередодні нового навчального року просимо батьків переконатися, що діти мають усі щеплення. З огляду на те, що цього року в Україні фіксували випадки правця та дифтерії, упевніться, що діти вакциновані від цих небезпечних хвороб. Нагадуємо, що від правця не існує колективного імунітету – від нього захищає лише індивідуальна вакцинація”, - сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Тому урядовці та міжнародні медичні експерти звертають особливу увагу батьків до питання імунного захисту дітей: якщо в дитини пропущені якісь із потрібних щеплень, необхідно звернутися до педіатра — лікар огляне дитину та роз’яснить, як і коли ці щеплення можна надолужити. Якщо зв’язок із лікарем втрачений через війну, потрібно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу.

Довідково

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, в 6 років (вік, з якого діти вже можуть вступати до школи) у дитини мають бути:

2 дози вакцини проти кору, паротиту, краснухи (завершений курс щеплень);

3 дози вакцини проти гепатиту В (завершений курс щеплень);

1 доза вакцини проти туберкульозу (завершений курс щеплень);

4 дози вакцини проти кашлюку (завершений курс щеплень);

5 доз вакцини проти правця та дифтерії;

5 доз вакцини проти поліомієліту;

3 дози вакцини проти хіб-інфекції (завершений курс щеплень).

Також, звертаємо увагу батьків: медичні довідки, видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року. Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи. Огляд включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії, інші обстеження. Лише у разі виявлення відхилень чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста. Обов’язково перед садочком та школою дитину оглядає лікар-стоматолог.

Варто зауважити, що дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення навчального року або ж початку літа. Результати цього обстеження є чинними впродовж року з дати його проходження.