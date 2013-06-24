Уряд забезпечує необхідний ресурс для максимальної безпеки учнів і вчителів під час навчального процесу. Тому у бюджеті-2024 передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів, що більше ніж у 1,7 раза до 2023 року. Це надасть можливість більшу кількість дітей вивести в офлайн-навчання, що передусім повинно покращити якість освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Близько 57 укриттів буде облаштовано у 12 областях України, зокрема у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

«Наразі триває підготовка до нового навчального року, який третій рік поспіль буде розпочинатися в умовах повномасштабної війни. Тому пріоритетом є створення безпечного та здорового середовища для учнів під час навчання. Також важливо охопити все більше школярів очним навчанням. Передбачених у бюджеті коштів вистачить на модернізацію закладів освіти, закупівлю необхідного обладнання та матеріалів, а також для проведення додаткових заходів для безпеки учнів і вчителів. Підходимо до цього з усією відповідальністю, адже безпека дітей є найголовнішою», – прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Окрім того, у державному бюджеті на 2024 рік передбачено:

- 103,2 млрд грн – на виплату заробітної плати вчителям шляхом надання громадам освітньої субвенції;

- 1,7 млрд грн – на закупівлю відповідного обладнання та навчання вчителів з метою викладання предмету «Захист України»;

- 1,0 млрд грн – на придбання шкільних автобусів для підвезення учнів і вчителів до закладів освіти;

- 1,4 млрд грн – на закупівлю сучасних засобів навчання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання для Нової української школи;

- 100 млн грн – на підвищення кваліфікації вчителів Нової української школи;

- 500 млн грн – оснащення новітнім обладнанням навчально-практичних центрів професійної освіти;

- 300 млн грн – на надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами.