Керівництво Мінфіну та Міносвіти провело робочу зустріч щодо забезпечення доступу дітей до якісної та безпечної освіти в умовах воєнного стану. Сторони обговорили питання ефективного використання бюджетних коштів, зокрема щодо облаштування укриттів у школах та організації безпечного транспортування учнів.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, щоякісна освіта в безпечних умовах — інвестиція в майбутнє України. Мінфін як координатор бюджетного процесу приділяє увагу насамперед ефективному використанню кожної гривні з держбюджету. Особливо це актуально під час воєнного стану. Кошти, спрямовані на забезпечення офлайн-навчання, мають працювати на результат, зокрема створення безпечного середовища для дітей та рівний доступ до освіти.

У 2023—2024 роках уряд надав 8,9 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти. Проте рівень використання коштів був набагато нижчим — лише 2,7млрд грн, або 30,3% передбаченого обсягу. 2025 року уряд ще додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд грн. Разом з перехідними залишками загальний ресурс 2025 року для створення безпечних умов для навчання становить 10,9 млрд грн.

З огляду на це керівництво Мінфіну наголошує, що в умовах забезпечення достатнього обсягу фінансування має бути підвищено ефективність використання передбачених коштів. Ефективне освоєння субвенції на облаштування укриттів, зокрема через посилення відповідальності на місцях, — ключ до створення безпечного середовища для очного навчання.

Наразі не досягнуто основної мети субвенції — повернення учнів до офлайн-навчання, адже більш як 750 тисяч учнів досі навчаються віддалено, з них майже 286 тисяч — з-за кордону.

Під час зустрічі представники МОН означили проблеми, пов’язані з невикористанням коштів субвенції на будівництво укриттів, і наголосили на потребі посилення персональної відповідальності на місцях.

Для розв’язання поточних проблем сторони домовились удосконалити критерії розподілу коштів субвенції на укриття та посилити вимоги до розпорядників коштів щодо її освоєння цього року. Крім того, обговорили питання закупівлі шкільних автобусів та їх переоснащення для дітей з особливими освітніми потребами, верифікації даних здобувачів освіти та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами.

Мінфін спільно з МОН працюватиме над удосконаленням механізмів, які дадуть змогу збільшити кількість учнів, що повертаються до офлайн-навчання в безпечних умовах, повідомляє Мінфін.