Кабінет Міністрів виділив Фонду держмайна 168 млн гривень на утримання аміакопроводу Тольятті-Одеса в належному стані. Кошти, виділені з резервного фонду держбюджету, дозволять своєчасно здійснювати необхідні регламентні роботи на об’єкті, що важливо для запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 7 травня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Виділені кошти дозволять підприємству утримувати аміакопровід в належному стані, що важливо для забезпечення безпеки населення, яке мешкає поруч. Окрім того, частина коштів буде спрямована на зарплату працівників держпідприємства, яке не працює сьогодні за основним напрямком діяльності з об’єктивних обставин. Це дуже необхідно — людям у нинішні складні часи відчувати підтримку держави. Рішення також дозволить в тому числі зберегти кваліфіковані професійні кадри, що працюють на підприємстві», – зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.