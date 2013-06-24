Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у понеділок зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (IMO) Арсеніо Домінгесом, який вперше прибув в Україну. У фокусі обговорення були стратегічні пріоритети співпраці для гарантування безпеки судноплавства в регіоні Чорного та Азовського морів.

«Радий вітати генерального секретаря Домінгеса в Україні. Для нас важливо продовжувати спільну роботу над гарантуванням безпеки судноплавства, збереженням людського життя та екологічної безпеки. Захист портів — це не тільки питання нашої економічної стабільності, а й продовольчої безпеки світу. З моменту запуску Українського морського коридору перевантажено 109 мільйонів тонн вантажів, з яких 70 мільйонів — зернові. Це понад 4000 суден, які доставляють продукти харчування в Африку, Азію та Європу. На нас розраховують у всьому світі. Важливо також паралельно чинити тиск на тіньовий танкерний флот росії. Нині попри запроваджені санкції він продовжує транспортувати нафту по всьому світі, забезпечуючи фінансові ресурси для терору та війни проти України.

Хочу подякувати Міжнародній морській організації за постійну підтримку України. Віримо, що разом зможемо досягти головної глобальної мети ІМО: гарантувати безпечне судноплавство і забезпечити високий рівень захисту тих, хто працює в морі», — зазначив Олексій Кулеба.

Заступник міністра Альона Шкрум окреслила для генерального секретаря основні втрати морської галузі з початку повномасштабного вторгнення. Ідеться про 385 знищених об’єктів портової інфраструктури, 31 уражене цивільне судно та 98 поранених цивільних працівників порту. Вона наголосила на важливості сильної позиції ІМО, щоб у майбутньому можна було ефективніше захищати портову інфраструктуру України.

Після обстрілів Одеського морського порту 11 березня, коли балістичною ракетою було істотно пошкоджено судно MJ PINA і загинуло четверо громадян Сирії, генеральний секретар Арсеніо Домінгес засудив убивства моряків. Під час зустрічі він запевнив команду Мінрозвитку, що ІМО готова до активної кооперації і стабільно допомагатиме Україні в майбутньому. Сторони погодилися надалі підтримувати контакт, зокрема Олексій Кулеба запросив головного секретаря ІМО на Ukraine Recovery Conference 2025, що має відбутися в липні цього року в Римі.

Нагадаємо, що в липні 2024 року указом Президента України Володимира Зеленського було затверджено Стратегію морської безпеки України. Одне з головних завдань документа — дотримання Україною міжнародних зобов’язань згідно з конвенціями ІМО. Стратегічні плани України передбачають приєднання до інших міжнародних конвенцій, пов’язаних із судноплавством та гарантуванням безпеки на морі.

Сторони домовилися підтримувати співпрацю в межах Плану відновлення морського транспорту України, який Мінрозвитку розробило спільно з Міністерством клімату Естонії на початку 2024 року. План має деталізований характер і охоплює всі важливі сектори морської галузі України. Його загальний бюджетний план становить 550 мільйонів євро.

ІМО — головна міжнародна організація, що здійснює правове регулювання міжнародного торговельного судноплавства.

З початку повномасштабного вторгнення ІМО ухвалила важливі рішення для підтримки України (позбавлення членства рф у Раді ІМО, призупинення участі рф в будь-якій діяльності ІМО з технічної співпраці). Було оприлюднено вимоги до рф припинити бойові дії в Чорному й Азовському морях та запроваджено практику регулярного інформування держав-членів ІМО про вплив збройного вторгнення росії на міжнародне судноплавство.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій