Коли численні шанувальники біатлону спостерігають за виступами спортсменів на світових трасах, мало хто звертає увагу на атрибути екіпірування майстрів швидкої лижні та влучної стрільби. А гвинтівки, лижі, окуляри відіграють величезне значення у перемозі. І не тільки вони. Як вважає майстер із міста Ромни на Сумщині Юрій Татарінов, який спеціалізується на виготовленні ременів для біатлонних гвинтівок, цей атрибут також важливий і здатний допомогти або ж завадити і під час стрільби, і на трасі.
Ось уже багато років Юрій шиє ремені у власноруч облаштованій майстерні. Серед його замовників — чемпіони зі світовими іменами із Франції, Італії, Норвегії, інших країн. Та насамперед представники національної збірної України сестри Віта і Валя Семеренки, Олена Підгрушна, Дмитро Підручний, які високо оцінюють якість його виробів. Більшість українських біатлоністів користуються ременями саме роменського майстра.
Юрій має власну технологію виготовлення, що ґрунтується на поєднанні спеціальної тканини, пластику, металевих деталей. Знає про кількох колег з Німеччини та Норвегії — ті також постачають ремені замовникам. Ціна одного виробу становить понад 200—250 євро, але біатлоністи на них не економлять, адже ціна перемоги значно вища.