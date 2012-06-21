Хто з нас у дитинстві під час різдвяно-новорічних свят не мріяв про подарунки? Дітям з Полтави, батьки яких загинули в зоні АТО, цю мрію допомагають здійснити небайдужі люди й волонтери. Зокрема волонтерка заступник директора Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського Людмила Власенко та її однодумці вже п’ять років на базі бібліотеки проводить акцію «Подаруй дитині усмішку», в межах якої готують подарунки дітям 3—16 років. Таких дітей у Полтаві 17.

Меншим дітям у подарунки кладуть солодощі, м’які іграшки, олівці, фарби, розмальовки тощо, старшим — солодощі, книжки, канцелярське приладдя, розвивальні ігри.

«Рік у рік кількість охочих долучитися до нашої акції збільшується. Оцей великий ящик із м’якими іграшками нам надіслали поштою із Дніпра», — розповідає Людмила Власенко. На її думку, учасників акції стане ще більше, коли про неї дізнається більше людей. Повідомила, що в цьому році планує відправити подарунки й дітям, які живуть у зоні розмежування в Донецькій та Луганській областях. Уточнила: подарунки отримають звичайні діти, волонтери з Полтави, які їздять на Донбас, опікуються переважно вихованцями дитячих будинків і сиротами.

«Як матері, жінці мені було боляче дізнатися, що на Донбасі є дітки, які ходять до школи за 3 кілометри і радіють звичайній шоколадці. Відправимо їм і шоколадок, і канцелярського приладдя».

За словами пані Людмили, їй приємно бачити емоції дітей, які приходять по подарунки. А їхні мами, звичайно, хвилюються, плачуть. Вони всі ще такі молоді, красиві, а вже одинокі.

На столах поміж медведиків, пакунків стоять кілька новеньких ляльок-мотанок. Їх виготовила нова працівниця бібліотеки Наталя. Ляльки зроблено якісно, від душі, вони будуть справжніми оберегами.

«Нещодавно приходила полтавка, яка не хотіла назвати свого прізвища. Принесла із 40 глиняних дзвіночків у формі симпатичних мишок, символу прийдешнього року. Представники Полтавського технікуму харчових технологій, наші співробітники приносили подарунки, їх прізвищ не називатиму, бо їх багато», — розповідає Людмила Власенко.

Вона принагідно розповіла, що влітку молода працівниця Ірина Половинченко виходила заміж і попросила майбутнього чоловіка, щоб попередив гостей, аби дарували їм не квіти, а іграшки, які вони віддадуть на благодійництво. Казала, що суджений спершу здивувався її проханню, а потім зробив, як вона й просила. І гості приходили й дарували їм іграшки.

За словами Людмили Власенко, у бібліотеці працює бібліотекарем переселенка з Луганська, яка веде школу корисного дозвілля «Вулик» для переселенців та сімей учасників АТО. Вони теж роблять подаруночки власними руками — янголята, ляльки, які передають у прифронтову зону.

А зовсім недавно до благодійної акції «Подаруй дитині усмішку» приєдналися співробітники філії державної установи «Центр пробації» в Полтавській області. Принесли флеш-пам’ятки, аудіоколонки, інші цінні подарунки.