Конкурс на краще блюдо, що приготовлене на вогні, нова фото зона «Я люблю Старобільськ», музика, атракціони, морозиво та солодка вата – усе це змогли побачити та скуштувати ті, хто першими відвідав міський парк культури та відпочинку, який на початку травня офіційно розпочав новий сезон. Свято мало назву «Фестиваль барбекю «Парк-гриль». Участь у ньому активно узяли й співробітники Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Горького.
«Вісім команд, різні страви з курятинки, свининки, овочів та всього іншого, що так гріє серденько та тішить шлуночки. Наша команда зашкварних бібліотекарів готувала куряче асорті. Як результат, стали третіми. Дуже радіємо новеньким шампурам у подарунок. Вони, до речі, стануть у нагоді під час наших літературно-музичних квартирників на природі»,– повідомляє голова обласної асоціації бібліотекарів Інна Рибянцева.
Співробітники бібліотеки вже не раз проводили заходи для читачів просто неба, на вулицях Старобільська. До того ж тут підтримали проект «Буккроссінг» за підтримки Британської Ради. Членами ініціативної групи є працівники самої обласної бібліотеки і студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, який теж свого часу був евакуйований до Старобільська. Метою буккросcингу (книговорота) є створення платформи для вільного обміну літературою шляхом установки шаф буккроссингу в університеті і обласній бібліотеці для проведення квестів, тематичних вечорів та засідань літературного об’єднання «Літературний БУМ». Таким чином книга стає доступнішою, а любов до читання – модним навіть для покоління, яке усі новини узнає з Інтернету.