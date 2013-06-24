«Білі Янголи» з Донеччини розпочали тренінг для поліцейських та рятувальників Сумщини, які займатимуться евакуацією людей. Про це в своєму Telegram-каналінаписав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передпє пресцентр Урядовий портал.

“Під час чергового відрядження у регіон мав нагоду поспілкуватися із нашими експертами з евакуації - краще за них ніхто не знає усіх нюансів цієї роботи”,- повідомив Ігор Клименко.

Евакуаційні групи «Білого Янголу» вже майже 2 роки рятують життя мешканців Донеччини, вивозячи людей під обстрілами. Завдяки їх роботі у безпечні місця перевезено понад 7500 громадян, з яких 830 - діти.

Свій досвід вони раніше передали харківським та херсонським колегам. Тепер Білий Янгол зʼявиться і на Сумщині. Фахівці евакуаційних груп навчаться швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, надавати домедичну допомогу в екстремальних умовах та застосовувати навички кризової комунікації.

“Практика підтверджує: часто евакуація - це єдина можливість зберегти життя та здоровʼя цивільного населення”, - зазначив Міністр внутрішніх справ.

Він також повідомив, що продовж минулих двох тижнів з громад Сумської області, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів, евакуйовано понад 5 тисяч осіб.