Мультимільярдер Білл Гейтс в інтерв'ю CNN заявив, що він, як і інші багаті американці, повинен платити набагато більше податків в казну США, ніж зараз.
«Я заплатив податків більше, ніж будь-хто інший, понад 10 мільйонів доларів», – сказав Гейтс. «Але уряд повинен вимагати від людей мого становища набагато більш високих виплат».
Засновник Microsoft не схвалює проект податкової реформи, підписаний президентом США Дональдом Трампом. На думку Гейтса, вона створить не прогресивну, а регресивну шкалу оподаткування, полегшить життя заможних людей і ніяк не позначиться на становищі середнього класу.
Білл Гейтс довгий час зберігав титул найбагатшої людини планети, який зараз закріпився за засновником Amazon Джефом Безосом. Статки Гейтса оцінюються більш ніж 90 мяльярдів доларів США. При цьому він є рекордсменом за кількістю власних коштів, перерахованих на благодійність.