У рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» 5 агропідприємств отримали 10,2 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства. Зокрема, 4 господарства тримали 8,2 млн гривень на розвиток садівництва та одне - отримало 2 млн гривень на тепличне господарство. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом з початку року вже виплатили понад 291,1 млн гривень грантової допомоги 70 сільгоспвиробникам. З них на сади виплачено 201,6 млн грн 51 господарству та 89,5 млн грн отримали 19 господарств на створення та розвиток теплиць.

З початку дії програми виплачено 996,2 млн грн 225 суб’єктам господарювання. Зокрема, 738,8 млн грн отримали 175 господарств на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 257,4 млн грн – 50 на теплиці.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У серпні 2024 року Уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».