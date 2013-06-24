Від початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн — продукція українських аграріїв. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Українські товари експортували в 50 країн світу у всіх напрямках — Африка, Азія, Європа та Америка.

В той час, коли агресор продовжує систематично знищувати портову інфраструктуру, наражаючи світ на продовольчу кризу, Україна підтверджує статус ключового гравця на світовому ринку продовольства, збільшуючи обсяги експорту попри систематичні обстріли.

З 15 березня 2024 року Український коридор, що проходить через порти “Великої Одеси”, розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

Україна забезпечує продовольством мільйони людей у світі навіть в умовах війни, демонструючи стійкість і відданість принципам міжнародного права.