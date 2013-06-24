Уряд підтримав запропоновані Міністерством соціальної політики зміни механізму розподілу путівок на оздоровлення і відпочинок дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер на області, де ведуться активні бойові дії, путівки до Дитячого центру “Артек” за кошти держбюджету спрямовуватимуться в першу чергу. Раніше путівки виділялися відповідно до потреби, але не більше 1/2 фактичної кількості на зміну.

Якщо після розподілу на області, де ведуться активні бойові дії, буде залишок путівок, їх розподілятимуть на решту регіонів пропорційно потребі.

Також розширюється перелік категорій дітей з прифронтових регіонів, які матимуть право на відпочинок в “Артеку” за кошти державного бюджету. Тепер путівки в цих областях зможуть отримати діти, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки згідно зі Статтею 1 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.