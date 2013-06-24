21 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив онлайн на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зустрічі взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС.

Серед обговорених тем — фінансово-економічна ситуація в Україні, політики та заходи, які впроваджує Уряд України для вступу до ЄС та виконання умов Плану України у межах Інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку від початку повномасштабного вторгнення:

“Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. За перші п'ять місяців поточного року фінансова підтримка від ЄС становить більше половини від усіх залучених коштів. Ця допомога є важливим елементом, завдяки чому фінансова система продовжує бути стабільною. Вдячний за розуміння потреб України та швидке прийняття необхідних рішень. Розширення співпраці з ЄС, повноцінна інтеграція – безумовні пріоритети Уряду України”.

Щодо виконання бюджету-2024, Сергій Марченко зазначив, що міжнародні партнери запевнили у подальшій фінансовій підтримці України. Разом з ефективними заходами Уряду України для збільшення внутрішніх доходів, це дозволяє забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету у повному обсязі. Очікується, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів Плану України.

Україна та міжнародні донори активно працюють над забезпеченням пріоритетних потреб України у 2025 році. Міністр фінансів відзначив середньостроковість Інструменту ЄС Ukraine Facility, який передбачає підтримку на 2024-2027 роки. Мінфін України має можливість належно планувати виконання державного бюджету на наступні роки. У 2025 році Інструмент передбачає 15,2 млрд євро допомоги для України, із яких 12,5 млрд євро – бюджетна підтримка.

Окремо Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні близько 50 млрд доларів США за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів. Цей крок дозволить забезпечити Україну необхідними ресурсами у 2025 році.

Україна продовжує системну роботу над впровадженням реформ, про що було наголошено на Раді ЄС. Для максимізації ефективності цього процесу Уряд підготував та презентував Матрицю реформ. Це аналітичний інструмент, який охоплює всі умови та рекомендації міжнародних партнерів України. Матриця реформ включає понад 400 індикаторів на 2024 рік, із яких 36 – умови Плану України.

За словами Міністра фінансів, виконання індикаторів Плану України сприятиме економічному зростанню, “зеленому” переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції. До кінця ІІ кварталу 2024 року передбачено дев’ять індикаторів, п’ять з яких на сьогодні вже виконано.