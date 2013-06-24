Триває розширення переліку сервісів у центрах надання адмінпослуг, щоб усі категорії громадян могли оформлювати важливі послуги швидко й зручно — в одній локації. Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації,уряд ухвалив відповідне розпорядження.

Тож скоро у ЦНАПі люди, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії рф проти України, зможуть стати на облік для отримання санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно.

Громадяни, які мають право на пільгу, а також члени їхніх сімей чи опікуни зможуть внести свої дані у Реєстр пільговиків.

Батьки чи інші законні представники дітей, які навчаються в освітніх закладах на територіях радіоактивного забруднення, дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, що не харчуються в їдальнях цих закладів, зможуть оформити щомісячну грошову компенсацію.

Мінцифри наголошує, що отримання державних сервісів у ЦНАПах надалі буде доступнішим для всіх категорій громадян.