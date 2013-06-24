Розвиток української біоенергетики як складової енергетичної безпеки, післявоєнного відновлення та сталого розвитку громад - один із пріоритетних напрямів роботи Держенергоефективності. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Держенергоефективності активно реалізує державну політику у сфері альтернативних видів палива. Наша команда сприяє розвитку біоенергетики, розробляючи законопроекти, аналізуючи проблеми та шукаючи ефективні способи їх вирішення», - наголосив заступник Голови Держенергоефективності Віктор Білько під час відкриття міжсекторального діалогу «Невикористаний біоенергетичний потенціал України: комплексний погляд на цільове використання».

За безпосередньої участі Агентства розроблено законопроєкти щодо:

розвитку ринку твердих біопалив;

запровадження механізму підтримки вирощування енергорослин;

розвиток ринку рідких біопалив;

зниження податкового навантаження на об’єкти біоенергетики шляхом встановлення для них нульової ставки податку на викиди CO2.

“Щоб використати на повну силу потенціал біоенергетики, доцільно розглядати можливості для створення енергетичних кластерів. Вони поєднують біоенергетичні проекти з іншими проектами сільського господарства, енергетичною утилізацією відходів, виробництвом енергоефективних матеріалів та іншими ініціативами. Це дозволить комплексно відродити регіон, дати робочі місця мешканцям та тимчасово переміщеним особам”, - зауважив Віктор Білько.

«Сьогодні ми посилюємо роботу і запрошуємо до співпраці з нами всіх стейкхолдерів: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, провідні асоціації, бізнес, міжнародні організації», - підкреслив заступник Голови Держенергоефективності та закликав учасників заходу до діалогу.

Детальніше про напрацювання Агентства розповіла Олена Ленська - директор Департаменту розвитку відновлюваної енергетики Держенергоефективності. Окреслюючи потенціал України для виробництва твердого та рідкого біопалива, а також біометану, вона розкрила суть розроблених законодавчих ініціатив для стимулювання кожного напряму та закликала застосовувати кластерний підхід для енергетичної трансформації і відновлення громад.

«Створення енергетичних кластерів дасть змогу не лише вирішити питання енергозабезпечення громади, а й завдяки об’єднанню проектів різних галузей активізувати економічні процеси, створюючи умови для життя людей та сталого розвитку на довгострокову перспективу. Наразі в деяких регіонах України є низка незадіяних цукрових та спиртових заводів, які мають розвинену інфраструктуру та можуть бути використані для розбудови кластерів», - зауважила Олена Ленська.

Довідково

Захід організований за ініціативою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) та Європейської економічної комісії ООН (UNECE).