Виробництво електроенергії з біогазу динамічно розвивається. За рік біогазові потужності зросли на третину: з 34 МВт (21 установка) наприкінці 2017 року до 46 МВт (33 установки) на кінець 2018-го.
Особливо перспективне виробництво біогазу зі сміття, якого в Україні утворюється близько 10 мільйонів тонн щорічно. З полігона, де зібрано понад мільйон тонн сміття, можна видобути за рік майже три мільйони кубометрів звалищного газу, який містить 50% чистого біометану.
Нині на сміттєзвалищах працюють 20 біогазових установок загальною потужністю 18 МВт. Найбільше їх — три об’єкти потужністю 4,1 МВт — на Київщині.
Серед успішних проектів — біогазовий комплекс потужністю 659 кВт на сміттєзвалищі в Хмельницькому. У проект інвестовано 34 мільйони гривень. Комплекс може генерувати близько 5 млн кВт*год електроенергії на рік за «зеленим» тарифом 12,4 євроцента/кВт*год. Цього обсягу електроенергії достатньо для освітлення всіх вулиць міста.
Завдяки установці місто отримало збільшення генерації «чистої» електроенергії, скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу, мінімізацію пожеж на сміттєзвалищі й зменшення його об’єму, а також нові робочі місця й збільшення податків до місцевого бюджету.
«Проекти потрібно поширювати в усіх регіонах країни. Тому Держенергоефективності спільно з НТЦ «Біомаса» та органами місцевого самоврядування проводить аналіз потенціалу видобутку біогазу. Виявлено можливості для встановлення установок потужністю 14 МВт на суму близько 20 мільйонів євро», — повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Так, на Дніпровському міському полігоні потенційно можна встановити біогазовий комплекс потужністю 3,7 МВт. Прогнозований обсяг інвестицій — 3 мільйони євро з терміном окупності від 3 до 6 років.
«Закликаю місцеву владу вивчати перспективи використання біогазу на сміттєзвалищах, а для залучення інвесторів і партнерів — публікувати потенційні проекти на Інтерактивній карті «UA MAP», — наголосив фахівець.